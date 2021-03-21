北投大地酒店4層樓挑高藏書閣大廳。（大地酒店提供）

北投大地酒店隱密適中的「大眾風呂」裸湯空間。（大地酒店提供）

乍暖還寒的春季跟家人朋友一起溫泉旅遊正是好時機。北投大地酒店將於3月24日推出48小時的快閃專案，還提供每日限量免費升等名額，大地酒店表示，在這個適逢開幕6周年紀念日裡，要以回饋之心提供旅客更好服務。

大地酒店快閃活動從3月24日中午12點起至3月26日中午12點止，共48小時，消費者可透過訂房系統選擇4至5月指定日訂房，共有30天日期可選擇。業者表示，今年起也與台北喜來登、台南晶英，還有國際格鬥健身品牌UFC GYM聯合共推住房，實現共好。

這次大地酒店還加碼贈送「免費房型升等」機會給訂房旅客，包括每個日期訂房都限量開放免費升等5間楓林客房，另還有2間丹鳳套房的房型升等名額，升等房型與閃購房型價差最高可達1萬5000元之多。

另外，大地酒店館內中、西餐與日式涮涮鍋也推出周年慶活動，包括在中餐廳有牛肉新菜品上市8折優惠價；消費5000元送500元；消費3000元送200元抵用券；日式火鍋點套餐贈牛肉或豬肉，以及抵用券等。同時西餐廳也推出可使用逾期的泡湯券兌換午餐套餐，還有4人同行1人免費的活動。

「大地酒店6周年 快閃＋房型升等」專案內容，包含7999元的奇岩溫泉客房1泊1食，另還加贈2000元的餐飲抵用金，供房客至館內奇岩一號中餐廳、義法料理喜歡西餐廳、月兒彎彎日式涮涮鍋餐廳消費抵用。

(中時 )