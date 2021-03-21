台灣國際戰略學會執行長羅慶生20日表示，有高達7成民眾支持兩岸對話，就算有台灣本土意識的民眾，也是希望兩岸開啟對話。

根據《中評網》報導，台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會在20日公布「拜登新局與台海安全」民意調查。由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，與會人有前陸委會副主委、文化大學社科院院長趙建民、東華大學教授施正鋒、台灣國際戰略學會執行長羅慶生與台灣國際戰略學會研究員滕昕雲。

報導引述民調結果指出，對於「大陸6年內可能攻台」的題目，有63.3%的民眾認為大陸不會武力犯台。羅慶生解讀，去年年中有個類似民調，當時有7成以上認為不可能犯台，表示半年來，預期大陸不會武力犯台的比例開始降下來，這是很大的警訊，不是好現象。

另外，羅慶生注意到，支持兩岸對話有高達7成，意味著就算有台灣本土意識的民眾，也是希望兩岸開啟對話。

美國幫助台灣部分，只有21.3%的台灣民眾認為美國是真誠的幫助臺灣。羅慶生指出，台灣媒體都宣傳台美關係很好，民調結果卻不一樣。羅慶生說，現在萊豬買了，武器買了，但是台美FTA沒動靜，顯示台美關係的改善還有加強空間。

(中時新聞網)