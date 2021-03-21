曾被稱為「宇宙健行」的健行科技大學，在109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽之前，連續4個賽季打進冠軍賽，期間更三度帶走UBA公開男一級冠軍，本季因為整合、傷兵面臨頻頻面對挑戰，今天90比84擊敗義守大學獲得季軍，讓球隊不太完美的賽季有了還能接受的結局。

健行教練劉孟竹昨天對政治大學輸球後，就表示沒能打進冠軍賽，對於球隊是失敗的一季，今天他再度提到這點，但也感謝球員的奮戰不懈，「真的很感謝我們球員，他們辛苦了，除了高錦瑋、安科爾等傷重到不能打的，其他人很多帶傷上陣，控衛谷毛唯嘉8強賽階段幾乎沒得休息，下周五簡廷兆、高承恩兩位也要開刀治療十字韌帶傷勢。」

劉孟竹很開心球員夠團結，努力撐完這個賽季，「甚至很多自健行畢業的學長，都常回來陪學弟練球或找教練、學弟們吃飯，也總會到簡祐哲跟他兄弟在學校附近開的飲料店買飲料給大家喝，這份像家人的感情，或許比冠軍更令人開心，但這個球季的不順利我們就留在這裡，下個賽季會以回到冠軍賽努力。」

本季擔任健行隊長的「準畢業生」謝亞軒，坦言因為無法帶領球隊再闖冠軍而一度懷疑自己，但他今天努力貢獻17分、6籃板，也讓球隊能以勝利為球季畫下句點，他笑說：「盡心盡力了，就把遺憾的心情留在求學過程，新的階段繼續努力。真的很感謝健行、教練和隊友給我信心和發揮空間，大家不管有傷沒傷，都努力拚完每場比賽。」

謝亞軒今天出賽32分鐘僅次打滿40分鐘的控衛谷毛唯嘉，得分則僅次22分的陳范柏彥，射手朱雲豪也在下半場義守大學進攻打出氣勢後，透過外線和三分打助隊穩住氣勢，全場收下14分，同樣賽後在大專體總安排的「畢業典禮」戴上學士帽的林梓峰，贊助16分。

健行謝亞軒（中）季軍戰繳出17分。（大專體總提供）

(中時 )