樹生休閒酒莊酒莊莊主洪吉倍深耕自家葡萄酒品牌。(馮惠宜攝)

大安酒莊為了釀造屬於台灣的「在地酒」，釀酒師特別研習日本燒酌之製作技術，將在地農產獨有的風味封存其中。(馮惠宜攝)

霧峰農會將台灣香米文化與清酒韻味完美融合，打造出兼具日式美學酒藏的「霧峰農會酒莊」。(馮惠宜攝)

「霧峰民生故事館」昔日是已過世醫師林鵬飛的「民生診所」和故居，如今蛻變成兼具地方歷史與食農教育的景點。(馮惠宜攝)

台中也有金牌酒莊？位於外埔的樹生休閒酒莊、大安區大安農會「大安酒莊」以及「霧峰農會酒莊」，其生產的葡萄酒、燒酌以及清酒屢獲國際競賽金牌、為國爭光，台中市農業局也打造金牌酒莊之旅，透過拜訪酒莊，也深入體驗台中山海屯不同的農村風貌。

台中舊山城后里、外埔地區，因為地勢關係，種植出來的葡萄香氣濃郁，並有特的莓果類香味，過去曾是公賣局契作的葡萄產區；樹生休閒酒莊經營葡萄園迄今已四代，酒莊莊主洪吉倍為紀念祖父洪樹生一生致力於葡萄產業，在公賣局結束契作後，留下30年的老葡萄樹，並以台酒多年栽培研究留下黑后〈Black Queen〉與金香〈Golden Muscat〉葡萄為原料，深耕自家葡萄酒品牌。

樹生所釀造之「埔桃酒」、「紅埔桃酒」等歷年挑戰英、德、比、法等各大知名國際酒類評鑑成果豐碩，屢獲金、銀質獎等首獎殊榮，且為了讓消費者能體驗台中山城的好酒、美食、釀酒葡萄的文化，樹生酒莊也提供道地的鄉村料理及住宿服務。

樹生酒莊

-地址：台中市外埔區水頭二路8號

-聯絡電話：04-2683-3298

而台中市大安區濱臨台灣海峽，全區都為在大安溪、大甲溪沖積扇平原，由砂礫和黏質土壤所組成肥沃的黑砂土質，獨特的溪水口地形，配合長年海風的滋養，孕育出風味極佳的米、芋頭及蕃薯等作物。

大安酒莊為了釀造屬於台灣的「在地酒」，釀酒師特別研習日本燒酌之製作技術，將在地農產獨有的風味封存其中，淡雅酒香伴隨著溫順口感入喉，舌尖餘韻別緻，釀造出了台灣本地獨特的酒香，更拿下數次國際評比金銀獎。

大安酒莊

-景點地址：台中市大安區中庄里3鄰中松路6號

-聯絡電話：04-2671-0909

台中屯區的霧峰是台灣香米的故鄉，霧峰農會改造昔日「萬豐舊穀倉」，闢設清酒酒藏（釀酒區）及萬豐穀倉咖啡、阿罩霧柑仔店等設施，將台灣香米文化與清酒韻味完美融合，打造出兼具日式美學酒藏的「霧峰農會酒莊」。

近年霧峰農會更買下鄰近過世醫師「阿飛仙仔」林鵬飛的「民生診所」和故居，蛻變為「霧峰民生故事館」。不僅具體呈現在地歷史故事，還佈置了「農學食堂」，導入食農教育。

霧峰農會酒莊最引以為傲的是將享譽全台的霧峰香米與清酒韻味完美融合釀製清酒，酒莊更邀請日本首席釀造清酒博士：廣井忠夫來台傳授釀造技術，並安排釀酒師遠赴日本新潟酒鄉武藏野酒造實地見學，且與日本國藤井健治等數十家酒窖一齊技術交流，所產極品美酒命名為「初霧」，這也是台灣目前唯一符合日本清酒品質與等級要求的產品在地清酒。

霧峰農會酒莊

-景點地址：台中市霧峰區中正路345號

-聯絡電話：04-2339-9191

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(中時 )