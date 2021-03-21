日系迴轉壽司壽司郎在台推出「鮭魚行銷」，意外斬獲巨大聲量，甚至成為國際新聞話題，廣告效果出乎意料地好。網友分析，壽司郎來台僅3年，人氣已有超越另兩大日系品牌藏壽司、HAMA壽司的趨勢，直追本土品牌爭鮮。這次鮭魚活動的成功，看得出背後「坐三望二搶一」企圖心，不排除未來還有其他狠招。

在9年級大學生推波助瀾下，壽司郎的「實至名鮭」活動大大露臉，為期雖只有2天，廣告效益卻驚人，堪稱「史詩級行銷」。也讓壽司郎雖是目前3大日系迴轉壽司品牌中最晚來台的，已有後來居上趨勢。

台灣迴轉壽司市場在2014年前由本土的爭鮮獨霸市場近20年，且業績逐年成長，看在迴轉壽司始祖日本眼中，自然不能缺席。2014年、16年，藏壽司、HAMA壽司陸續來台插旗；藏壽司甚至在集中市場掛牌。

2018年，全日本最大的壽司郎登台，短短3年開出20間分店，分店數狠甩HAMA壽司，緊追藏壽司之後。網友認為，在日本迴轉壽司市場呈現衰退的情況下，海外市場成了兵家必爭之地；對於日本飲食文化接受度超高的台灣人來說，「迴轉壽司只有要吃哪一家、沒有吃不完的問題」。

這次的鮭魚活動，雖然演變到後來有些負評出現，整體來說仍瑕不掩瑜。已有日媒報導，壽司郎正計劃推出其他活動，持續搶攻版圖。日系迴轉壽司的戰國時代，正在台灣開打。

(中時新聞網)