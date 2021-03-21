中國醫藥大學張姓男學生為吃免費鮭魚，改名「張鮭魚之夢」，因在媒體上哭訴改不回本名一夕爆紅，不過新聞曝光後，「張鮭魚之夢」接連遭同學爆料過往貪小便宜又愛說謊的黑歷史，今天又有網友翻出張男去年在一場感恩餐會上插隊猛夾蝦，超貪背影曝光馬上被同學認出「就是鮭魚之夢本人」。

一名同為中國醫藥大學的網友翻出《Dcard》去年12月一篇名為「感恩餐會」的PO文指出，當時就有網友抱怨張男，看到蝦子還剩很多就插隊，讓後面排隊的一堆人等了十幾分鐘，原PO大罵「你當後面的人都空氣嗎？」

網友翻出去年一場感恩餐會的照片指出，「張鮭魚之夢」一次夾了快十隻蝦，把後面排隊的人當空氣。(圖/截自Dcard)

原PO批評張男，自己想吃蝦，就覺得全世界都對蝦過敏，一次夾了快十隻，大家都還沒夾完第一輪，「沒想過後面的人也要吃嗎？」而且盤子就那麼大，被堆到滿出來，桌上還堆了三、四盤，怒譙張男「我知道你很餓，都幾歲了，有點公民素養好嗎？這麼簡單的道理都不懂嗎？」原PO嘆，張男的行徑真的讓他大開眼界。

從照片中可見，一名身穿藍色上衣、灰色短褲的男子，桌上放了至少兩盤滿滿的蝦子，還有同樣堆很高的點心和飲料，網友紛紛回應「感恩餐會不是讓你來感恩蝦子的」、「看這穿著大概是中X系大二那位吧」、「吃這麼多蝦子也不會感恩你」、「有點公民素質吧有必要這樣嗎」、「各大社團活動只要有附餐，那個男人從不缺席」，照片曝光後馬上有同學認出「就是鮭魚之夢本人」。

親自和已改三次名「鮭魚之夢」一起吃爆壽司郎(影音取自YouTube/陳岳揚 Reezy)

(中時新聞網)