香港金管局總裁余偉文21日在電台節目中表示，正就「債券通」的「南向通」，與中國人民銀行就參與的投資者、產品品項等進行溝通，目標在2021年下半年初期推出。

香港信報報導，在「理財通」方面，余偉文指出，監管機構相當著重投資者保障，推出時金額會設有額度限制，希望能在2021年盡快啟動。至於香港「財政預算案」提到港府計畫發行綠色零售債券，余偉文表示，仍在研究發行方式，相信香港民眾都可以購買，並希望2021年可以推出。

余偉文又指，對香港的國際金融中心地位有信心，雖然過去兩年香港經歷很多事，但國際金融機構仍覺得香港金融環境穩定，加上香港司法獨立、普通法制度不變，資本市場增長快，相信外資在互聯互通、大灣區、金融科技和綠色金融等方面會看到機會。

余偉文提及，不認同美國對部分香港官員作出制裁，並強調香港金融系統要自強，金管局會居安思危，做好預案，確保制裁措施不會對金融系統造成影響。

另外，余偉文指出，近期港匯稍為轉弱，出現資金外流，主因是此前有大陸新股IPO，在港上市集資後，將資金兌換到大陸發展，強調與大陸修改香港選舉制度並沒有關係。

(工商 )