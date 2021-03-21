中國人民銀行行長易綱20日表示，大陸有較大的貨幣政策調控空間，要珍惜和用好正常的貨幣政策空間，保持政策的連續性、穩定性和可持續性。

人行官網21日發表易綱20日在中國發展高層論壇中的講話指出，大陸的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水準方面具有空間。貨幣政策既要關注總量，也要關注結構，加強對重點領域、薄弱環節的定向支持。

易綱表示，貨幣政策需要在支持經濟增長與防範風險之間平衡。大陸的宏觀槓桿率大致保持穩定，在為經濟主體提供正向激勵的同時，抑制金融風險的滋生和積累。

同時，貨幣政策需要為深化金融改革開放營造適宜的環境。目前要實施好穩健的貨幣政策，支持穩企業、保就業，持續打好防範化解重大金融風險攻堅戰，進一步深化金融改革開放。

在綠色金融方面，易綱表示，實現碳中和需要巨量投資，要以市場化的方式，引導金融體系提供所需要的投融資支持。氣候變化會影響金融穩定和貨幣政策，需要及時評估、應對。

(工商 )