中美阿拉斯加會談在全球矚目下落幕，出席會談的中國駐美大使崔天凱21日在社群媒體推特（Twitter）發文指出，中美兩天的對話坦率、具建設性和有益，中美在很多方面都有分歧，但這種分歧證明未來需要進行更多有效的交流和溝通。

香港信報報導，崔天凱表示，自己已經返回華盛頓，並在文中附上一張在飛機內從高空拍攝的照片，表示從阿拉斯加安克雷奇返回華盛頓的航班上，可以找到全球暖化對地球影響的跡象。崔天凱認為，中美可以在氣候變化等最艱鉅的任務上合作。

崔天凱還引述美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在中國發展論壇中表示，現代科技、全球通訊和經濟，都要求中美兩國展開更加緊密的合作，世界的和平與繁榮取決於中美之間的了解。

美聯社引述美方官員指出，雙方在這次高層戰略對話未就恢復任何對話或展開新互動達成正式協議。但有部分領域，雙方在正常外交接觸的過程中，可能可以探討。

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