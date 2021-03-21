只能說台啤前鋒周伯勳真的非常欠別人跟他嗆聲！賽前遭到台啤教練團刻意嗆聲，叫他必須從今天開始認真一點，周伯勳難得聽進去了，21日攻下本季新高15分，外加7籃板、2助攻，帶領台啤78比60輕取璞園，拿到最近的5連勝。

實在很難想像，原本也算是台啤得分點之一的周伯勳，本季前25場例行賽沒有一場得分上雙，直到今天才總算拿到15分，本季場均得分僅4.4分的他表示，「我知道上半季我的個人數據不好，從今天開始就不一樣了，我會乖乖認真一點打。」

問他為何前面比賽不認真一點打？周伯勳的回答很有他的應有風格，「因為我們這個團隊很強，開季都拿20連勝了，我當然可以不用那麼認真打每場比賽吧，如今都被教練團嗆聲了，我當然必須改變心態，準備好迎接季後賽的到來。」

就連台啤總教練周俊三賽後也忍不住批評周伯勳，這個球季沒有打出他的水準，「伯勳防守還算正常，進攻火力太不穩定，因為他經常作出一些特別或出乎預料的動作，或許是他太天真浪漫了，接下來我希望他可以打球打得更加合理。」

至於當家控衛蔣淯安的膝蓋傷勢，周俊三表示，小安膝蓋雖有狀況，卻不算嚴重，接下來會讓小安以休息復健為主，「畢竟我們當前的戰績還允許可以讓小安好好休息，其實不僅是他，范士恩的膝蓋最近也有狀況，恐怕也要花些時間才可康復。」

(中時 )