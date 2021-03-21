台灣進口首批新冠疫苗即將在22日開打，台中市分配到5900支，已分送到台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛福部台中醫院、梧棲童綜合醫院以及光田醫院6家醫院；在首批接種名單中，中榮院長陳適安、中國附醫董事黃冠棠以及中山附醫院長蔡明哲都將帶頭接種；而台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展依規定列第二順位接種名單，要等醫護人員接種後才會接種。

台中市衛生局指出，優先接種名單先前各醫院都完成調查與造冊，首批AZ疫苗，台中市分配到5900支，也已分配給中榮、中國附醫、中山附醫等三家醫學中心及衛福部台中醫院、梧棲童綜合醫院以及光田醫院6家醫院，劑量從500到1800劑不等。

首波以院內醫護為主，台中榮總院長陳適安原計畫帶頭接種，唯臨時接到立法院通知22日要到立院備詢，恐改期接種，他強調，自己一定會在這波就接種；中山附醫院長蔡明哲也是該院首批接種醫師，他說，該接種就要接種那家疫苗都一樣；而中國附醫則由董事黃冠棠帶頭接種，比較特別的是疾管署中區疫情指揮官也是該院感染科主任的黃高彬未在首波名單之中，他表示，自己是聯亞疫苗的計畫主持人，要接種聯亞疫苗。

而中國附醫感染科醫師、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢也在首波接種名單中，他強調，雖然這批疫苗效期到六月，但仍是有效的疫苗，他認為台灣訂購了一千萬劑AZ疫苗，首批是AZ疫苗，下一批也會是AZ疫苗，沒有理由要等下批才接種。

而對於台灣採取間隔8周就施打第二劑，王任賢認為原廠規範是8到12周內接種第二劑，是合於規定，且疫苗效期才剩三個月，如此做也是怕有些人會間隔拖過12周。

而台中市長盧秀燕以及衛生局長曾梓展，則列在第二順位接種，曾梓展說，這是依政府規範；黃高彬則表示，疫苗數量有限，最優先接種的應該是急診及負壓隔離病房的醫護為主，其他人應該等等，不必搶在第一波就接種。

(中時 )