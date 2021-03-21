中信兄弟今天作客澄清湖棒球場，在先發投手鄭凱文7局、失2分費自責分的好投帶領，加上陳子豪在8局上關鍵安打，以3比2擊敗統一獅，也讓鄭凱文奪下相隔1347天的先發勝投，並獲選MVP。

兄弟在5局上靠著今天歸隊的隊長王威晨安打先馳得點，但7局下1出局後，鄭凱文先被蘇智傑敲安，林靖凱敲出左外野飛球造成陳子豪失誤，形成二、三壘有人，林岱安再補上中外野二壘安打送回壘上跑者，兄弟以1比2落後。

8局上兄弟把握獅隊更換投手之際，成功突破「嘟嘟」潘威倫，在無人出局、滿壘時，蘇緯達先敲出高飛犧牲打追平，陳子豪上演「道歉野球」，期初致勝安打，也讓鄭凱文退場時握有勝投資格。

兄弟接替上場的投手吳俊偉及守護神李振昌都送出三上三下，最終兄弟就以1分差勝出，喜迎3連勝。

鄭凱文上次先發是在本季兄弟主場開幕戰，但他僅投1.2局就被敲8支安打、失7分退場，最終也承擔敗投。今天他再度掛帥先發，表現虎虎生風，也是繼2017年7月13日後，再度奪下先發勝。

獅隊先發投手布雷克同樣有好表現，7局被敲5支安打，僅失1分非自責分，無奈隊友沒能成功守成，敗投由潘威倫承擔。

(中時 )