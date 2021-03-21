商業發展研究院董事長許添財指出，在後疫情時代，世界經濟的「VUCA」（Volatility易變性、Uncertainty不確定性、Complexity複雜性、Ambiguity模糊性）情勢更為鮮明，企業界傳統「按部就班」的接班思維模式需要跳脫，僅靠自身產業的線性式升級已跟不上，企業接班的步伐及領導思維亟須跳脫既有框架，串聯更多元的升級與轉型。

商研院CDRI基業長青創二代台北第七期啟動，成員共19名分別七成來自製造業，三成為服務業背景。民生化工業6位、電機光電3位、零售餐飲3位、生醫2位、文創2位與其他3位。許添財鼓勵成員，在目前的「非常態是新常態」變局之下，要有「創新轉型勇於接班」的信心與決心準備，挑戰更高難度的接班難題。

商研院副院長王建彬亦表示，商研院過去已輔導近百位企業家二代，二代班最大特色在讓學員洞察環境變化趨勢、掌握產業脈動、標竿學習典範、策略與模式創新、解決接班困境、達到青出於藍更勝於藍的境界。

許添財認為，在AIOT與5G的新時代，應整合硬體、軟體與服務一條龍，以創新品牌、異業結盟、跨域整合、內外銷市場廣連結的方式，開創企業永續生命的第二曲線新生態系。

商研院CDRI此次安排的課程，讓學員深入接觸與學習不同產業性質、不同面向的時下趨勢及經營模式，兼顧來自不同產業的學員需求，上課收穫後將可進一步應用。

(工商 )