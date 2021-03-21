美國半導體行業協會（SIA）主席兼執行長紐佛（John Neuffer）20日在中國發展高層論壇中表示，晶片行業高度依賴全球供應鏈，沒有一個國家可以完全讓晶片供應鏈自主化，政府應該減少對晶片技術出口的限制，擴大對基礎研究的投入，以推動半導體行業的創新。

第一財經報導，美國半導體行業協會代表美國超過98％的半導體行業企業。紐佛表示，半導體是繼石油之後，全球貿易額第二大的行業，也是真正依賴於全球化供應鏈的行業。

紐佛表示，半導體行業肩負重任，無論是能源、交通、醫療等傳統行業，還是AI、無線網路、量子技術等新興行業，都高度依靠半導體的發展，如果供應鏈受到影響，行業發展無從談起。紐佛指出，我們無法容忍全球供應鏈被破壞和失敗的結果，應該尋求更多的合作。

另一方面，2020年，全球半導體行業的貿易締造新紀錄，銷售額增長6.8％至4,400億美元。根據SIA預測，2021年全球半導體銷售增速將達到8.4％。

(工商 )