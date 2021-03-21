中國人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴20日表示，若美國聯準會（Fed）政策邊際調整，可能對中國的資本流入產生一定的逆向變化影響。

路透報導，王一鳴20日在中國發展高層論壇中指出，隨著全球經濟復甦和需求的恢復性增長，疊加寬鬆的流動性，將引發大宗商品價格大漲，而一旦通脹的預期得到確認，貨幣政策就要被迫逆向調整，成為經濟復甦中潛在的風險挑戰。

王一鳴指出，需要國際社會攜手共同面對，在疫苗分配、宏觀政策協調、維護金融市場穩定、推動綠色復甦等方面加強多邊合作。在此過程中，中美作為兩個最大的經濟體應該發揮更重要的作用。

王一鳴又指，中國2021年設定的經濟目標也為應對不確定性、防範風險和結構性改革預留空間。隨著中國經濟逐步恢復常態，宏觀政策的正常化也被提上議程，考量到中國經濟恢復仍然存在結構性差異、中小微企業仍面臨困難，宏觀政策要保持對經濟恢復的必要的支持力度，在穩增長與防風險之間把握平衡。

值得注意的是，就在王一鳴發言前一小時許，中國國務院辦公廳公布，調整人行貨幣政策委員會組成人員，同意蔡昉、王一鳴擔任貨幣政策委員會委員。

(工商 )