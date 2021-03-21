電動車大廠特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）於美國當地時間20日表示，特斯拉不會向美國政府提供其車輛在中國或其他國家收集的數據。

界面新聞報導，穆斯克透過網路參加中國發展高層論壇會議時指出，特斯拉在美國或中國的公司不會收集敏感或個人數據，然後與美國政府分享，並保證中國客戶的數據會得到充分保護。沒有任何一家美國或中國公司會冒險收集敏感或個人數據，然後與本國政府分享。

穆斯克強調，不管是中國還是美國，如果一家商業公司真的從事間諜活動，那麼對該公司的負面影響將是極其糟糕的。穆斯克指出，如果特斯拉利用其汽車在任何國家進行間諜活動，那麼它將在任何地方被關閉，因此特斯拉有很強的動力來保證機密性。

此外，穆斯克還以2020年一度面臨美國禁令的中國短影音平台抖音海外版TikTok為例，指出目前對商業間諜活動的擔憂已經變得過於誇張。

(工商 )