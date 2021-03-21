不知死活！目前正值美國的春假，大批年輕人蜂擁前往溫暖的佛羅里達州度假，令人憂心疫情將再度爆炸。佛州邁阿密海灘市（Miami Beach）市長加爾伯（Dan Gelber）周六宣布，該市進入緊急狀態，每天晚上8點到次日清晨6點，實施緊急宵禁，且立即生效，因為湧入的遊客已令當地「超過負荷」

當地官員表示，成千上萬的外來遊客衝入餐館鬧事，一大群人在大街小巷喧嘩嬉鬧甚至打群架，在海灘開趴徹夜不休，更糟糕的是，沒有人戴口罩，視保持社交安全距離等防疫措施於無物。

加爾伯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時無奈說，「太多人過來了，而且他們無意遵守各項規定，釀成的混亂失序，已經超過我們所能容忍的程度。」他表示，近日每到夜晚，「到處都像在開搖滾演唱會，每個巷道都被人牆擠爆。」

失控的屁孩仗著人多鬧事，成為壓垮當地的最後一根稻草。位於海洋大道的知名酒吧「克里夫蘭德南灘」，在大批遊客塞爆大街，並在馬路上大打出手後，19日宣布基於顧客和員工的安全考量，暫停供應食物和飲料至24日。該店隔壁的餐館也遭池魚之殃，桌椅在觀光客打群架時被砸爛。加爾伯說，暴力騷亂加上疫情，都讓情勢愈來愈艱困。

邁阿密海灘警方21日表示，宵禁上路後，已逮捕至少10多人。目前不清楚宵禁將維持多久，該市代理市經理阿古拉告訴《邁阿密前鋒報》，他建議至少實施到4月12日，「他們成千上萬，我們容量已飽和。」

(中時 )