台南市官田區公所將閒置荒廢近20年的陸軍營區整建，打造成占地10公頃的大隆田文化生態園區，千餘棵樹木保留，穿插步道、溝渠、生態池等，市長黃偉哲大讚是「台南的大安森林公園」。（莊曜聰攝）

台南市官田區公所將閒置荒廢近20年的陸軍營區整建，打造成占地10公頃的大隆田文化生態園區，千餘棵樹木保留，穿插步道、溝渠、生態池等，市長黃偉哲大讚是「台南的大安森林公園」。（莊曜聰攝）

台南市官田區公所將閒置荒廢近20年的陸軍營區整建，打造成占地10公頃的大隆田文化生態園區，千餘棵樹木保留，穿插步道、溝渠、生態池等，市長黃偉哲大讚是「台南的大安森林公園」。（莊曜聰攝）

位於官田區公所對面的大隆田文化生態園區，園區的前身是陸軍營區，約20年前遷移後就閒置荒廢，甚至成為環境髒亂點，官田區公所與地主台糖公司協商後認養土地，並向中央爭取3000萬元經費，將10公頃的園區分為5大區塊，保留完整林相，景色優美，21日舉行啟用開幕儀式，台南市長黃偉哲大讚是「台南的大安森林公園」，與新營長勝營區一樣，活化後都成為新景點。

園區土地是屬於台糖所有，因為屬機關用地，在軍方撤出營區廢棄後，也難以進行開發利用，不僅長期閒置，台糖公司每年光是繳稅金及維護費用，就得花上200萬元，這次由公所認養，提出「大隆田地景計畫」、「城鎮之心計畫」獲中央補助，改造活化成果讓在地民眾相當滿意。

園區林相豐富，光是樹木就有1000多棵，包括榕樹、桃花心木、鳳凰木、柚木、芒果樹等等，另外還有少數殘留的軍事堡壘，修繕時也都保留下來，設施大部分集中在西側靠近公所及隆田國小處，包括簡易步道、木棧道、碎石道及樹屋，還有入口崗哨、塗鴉牆等等，中央有一條長數百公尺的芒果樹綠色隧道，台南市長黃偉哲、立委郭國文等人漫步其中，感受寧靜氣氛，連聲稱讚。

園區也規畫出森林遊憩區、密林保育區、密林休憩區、社區庇護工場、地方創生活動場域等5大專區，除了保育區外，民眾都能悠閒探索，農曆春節期間就搶先開放體驗，近來已成為當地民眾休閒活動的好去處；官田區區長顏能通說，園區可以體驗生態悠閒之美，未來在管理上除籌募經費做好環境維護外，安全巡守方面則由隆田社區負責，也希望民眾能好好珍惜，一起維護園區的環境及安全。

(中時 )