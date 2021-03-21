瑞莎主辦瑞星盃韻律體操菁英大獎賽。（盧禕祺攝）

瑞莎主辦瑞星盃韻律體操菁英大獎賽。（盧禕祺攝）

瑞莎從2018年開始對台灣韻律體操培訓不遺餘力，出錢又出力，21日更在台大體育館舉辦2021瑞星盃韻律體操菁英大獎賽，邀請在全國賽中成績優異的約40位選手參加，並頒給前三名5萬、3萬、兩萬獎金。瑞莎表示，因疫情關係，選手們已有1年多沒有參與大型賽事，「不能出國比賽，我們就在台灣辦自己的比賽」。她開幕式時上台致詞，一拿起麥克風，還沒開口就因感觸良多而忍不住哭了出來，事後不好意思地解釋，是因覺得辛苦了這麼長的時間終於辦成比賽，這也是很少哭的她自上次領到台灣身分證後第一次在大家面前哭。

瑞莎的爸媽也帶著她女兒Nika前來支持，老公Mike則因家裡有要事缺席，她說最近因忙著籌備比賽，每晚回家老公小孩都睡了。她坦言一直有在努力要拼第二胎，也有去檢查、看中醫，都完全健康沒問題，所以可能只是緣分還沒到，一切就看上帝安排，也不會強求；一家人四月要去澎湖度假，「如果到時候可以受孕成功，那明年再辦比賽時，就可以帶兩個小孩來參與啦！」

瑞莎表示，這次經驗對選手和她來說都是一種學習，因為自己也是第一次辦比賽，「我的夢想是在台灣辦一個大的國際賽，以後很多選手可以來台灣比賽，如果今年反應不錯，明年就可以辦國際賽，希望疫情趕快結束！因為我很多國外的選手朋友不僅無法比賽，連訓練也只能在家裡靠視訊，他們都覺得台灣好像另一個世界！」她也覺得這次辦比賽真的是對的，因比賽過程中發現台灣選手真的都好容易緊張，所以造成失誤，很慶幸有這次機會，讓他們為接下來的世大運、明年的國際賽事累積比賽經驗。

她除了擔任教練培訓韻律體操選手，同時還有藝人身份、經營童裝品牌，正在讀博士班，也是一個媽媽，她坦言辦比賽這段時間很辛苦、很累但非常開心，「我是又累又開心，都是值得的！請讓我累一點！」瑞莎希望能繼續在台灣多推廣這項全球最美、奧運最多人看的運動項目，讓更多台灣的孩子像她一樣，小時候就有機會學習這項運動。

(中時 )