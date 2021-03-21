雲林縣口湖鄉口湖漁類生產合作社舉辦「追逐鮭魚潮、加碼台灣鯛」活動，2天共送出18尾大鮭魚。（口湖漁類生產合作社提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉口湖漁類生產合作社為行銷所加工的鮭魚與台灣鯛，舉辦「追逐鮭魚潮、加碼台灣鯛」活動，名字為「鮭魚」來就送1尾5、6公斤重的大鮭魚，20、21日2天共送出18尾鮭魚，也有不少名字不叫「鮭魚」的民眾特地來與整尾大鮭魚合照留念。

「追逐鮭魚潮、加碼台灣鯛」活動20日登場，共舉辦2天，名字有「鮭魚」2個字、本人親自到場，即可憑身分證換取挪威空運大鮭魚1整尾 ，限量100尾送完為止，第1天來了9名「鮭魚人」，第2天也有9人，總共18人。

主辦單位表示，18名來領鮭魚者的名字分別為「周鮭魚」、「楊鮭魚」、「吳鮭魚戰士」、「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」、「張鮭魚之夢」、「葉展宏健康鮭魚」、「葉鮭魚卵賺錢不手軟」、「李鮭魚卵鮭魚肚炙燒鮭魚」、「楊鮭魚」、「盧山鮭魚目」、「方鮭魚」、「陳神秘鮭魚」、「陳鮭魚」、「王鮭魚」「曾鮭魚」、「陳金頭澤巨蜥吃鮭魚」、「盛鮭魚」、「曾的超愛吃鮭魚」。

18人中叫「楊鮭魚」的有2名，3名女性，15名男性，大部分是獨自1人來領鮭魚，有些人由家人陪伴前來，大家都認為這是個難忘的回憶。

合作社總經理王益豐說，為了行銷台灣鯛，他斥資3000餘萬元打造「台灣鯛生態創意園區」，是全國第1座以台灣鯛為主題的觀光工廠，此次送鮭魚活動配合台灣鯛試吃，希望藉此打響口湖台灣鯛名氣，吸引更多人前來體驗台灣鯛產業。

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