美中會談火爆落幕，在過程中雙方罕見在公開環節激烈交鋒，火藥味十足。東海大學政治系教授潘兆民分析指出，美中針鋒相對，預期兩強之間的競爭壓力會越來越強。台灣面對崛起的大陸及美國的拉力，避免選邊站，才能夠在兩強博弈下，降低風險，並取得最佳利益。針對中美機艦在台灣周邊較勁，前民進黨立委林濁水在臉書示警，「切莫多管閒事，以免引火燒身」。

針對中美對話，文化大學社科院院長趙建民20日在公布「拜登新局與台海安全」民意調查時指出，過去美國都不去挑戰這個敏感底線，就一中政策或是軍售都有限制，因為了解到大陸的底線。可是從19日可看出一個發展，美國雖然還是不挑戰一中，軍售也不會像川普這樣頻繁，高層交流好像比較回到過去，但是台灣卻變成美中主要的爭執點。

趙建民直指，對台灣最好的情況，就是中美雙方都認為要維持台海現狀，但19日的美中會談直接談台灣不會是好事情，未來台灣有工具化的傾向。

林濁水21日則在臉書指出，中美對峙愈演愈烈，台灣的國際政治學專家紛紛警告，台灣切莫引火上身。中美兩國機艦在台灣海峽、台灣環島水域、空域互別苗頭，你來我往，美國形勢雖然十分凶險，但都不干我們的事，台灣切莫多管閒事，以免引火燒身。

(中時新聞網)