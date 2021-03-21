觀察人士指出，令人擔憂的是，中方最高外交官這次在會談中向世界展示出的態度，會在美國人民心目中留下怎樣的影響尚難預料。(圖／China Daily)

雖然拜登政府的高級官員與中國對口官員在阿拉斯加舉行的首次會談進行得很不順利，但分析人士指出，從一開始的爭吵到最後「坦率、建設性、有益」的評價之間是個重大跨越，顯示實際情況比表面上看要好得多。雖然會談有收獲，但兩國尚未對元首峰會有充分準備，1年內恐很難實現「習拜會」。

據《美國之音》引述柯林頓時期的美國前國防部長科恩(William Cohen)分析稱，拜登上任對美中關係改善「是有好處的」，相較於川普時期，美中未來的關將會變得更加專業化、更符合外交習慣、更注意風度。

報導表示，剛結束的美中高級官員對話是拜登政府與中國的首次會談，雙方最高層外交官在會談開始就爆發爭吵，讓許多人擔憂未來的會談可能難以進行下去。但是，曾經擔任美國聯邦政府顧問的魯賓斯坦（David Rubenstein）則認為，這次會談實際上要比外面看到的情況要好。

報導說，美國國務卿布林肯認為這次會談達成了預先設定的2個目的：表達美方與盟友們關切的議題，同時也闡明政策、世界觀與優先事項。而中方代表楊潔箎也說，「這次的戰略溝通是坦率的、建設性的，是有益的」。雙方從一開始的爭吵到最後評價，中間的跳越之大超出人們的想像。

前美國聯邦政府顧問、凱雷投資集團創始人魯賓斯坦認為，會談雖然有收穫，但是此一進展還未能為兩國元首峰會做好準備。他估計，拜登和習近平至少在1年內都不會見面。這並不一件壞事，因為拜登和習近平都希望在峰會中拿出一些成果。

報導指出，輿論對這次美中會談的影響可說是眾說紛紜。樂觀者認為接觸比不接觸要好，這次會談過程雖然艱難，但畢竟是一個開端，而堅持溝通就能夠避免誤判，對穩定雙邊關係是個好消息。悲觀者認為，布林肯說這次是一次性的，不是中方所稱戰略會談，因此若中方沒有妥協就不可能恢復溝通機制。

觀察人士指出，令人擔憂的是，中方最高外交官這次在會談中向世界展示出的態度，會在美國人民心目中留下怎樣的影響尚難預料。

報導說，中國的說法存在一些矛盾：楊潔篪說，美國的民主如何？要由世界人民來評價；但王毅卻又經常說，中國做得好不好，中國人民最有發言權。

報導引述網民的看法說，楊潔篪實際上是來下戰書的，他在會場發飆時，《人民日報》隨即展開「中國人民不吃這一套」的宣傳攻勢，這顯然是中共親自部署親自領導的宣傳攻勢。他強調，「美國政府從來不會對受到的羞辱沉默以待」，「憤怒的美國將很快從中國的對手變成中國敵人，中國不會從中撈取什麼好處的。」

(中時新聞網)