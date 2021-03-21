雲林縣北港鎮北港朝天宮今年恢復媽祖聖誕遶境，陣頭人員需戴口罩並採實名制。（本報資料照片）

張朝欣／雲林報導

雲林縣北港鎮北港朝天宮每年農曆3月19、20日媽祖聖誕遶境活動，由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，每年吸引上萬人潮，去年因應防疫停辦，21日廟方表示今年疫情趨緩，決定恢復繞境，但為持續防疫，各陣頭人員需戴口罩並採實名制。

北港朝天宮日前行文各轎班會、陣頭、舖戶、社團，指出今年農曆3月19、20日，將舉行聖母出巡古笨港境域2天、藝閣遊行5天活動，參加單位需採實名制，提供人員名單與參加天數，所有人員需戴口罩，口罩將由廟方提供，報名請向廟方祭祀組索取報名表並詳實填寫。

北港朝天宮常務董事吳炳俊表示，去年疫情嚴峻，所以停辦遶境活動，今年疫情穩定控制中，星期假日有許多信眾搭遊覽車來進香，各神明會、陣頭也都陸續動起來，只要配合戴口罩、量體溫，進香與遶境都是可以進行的，因此廟方決定恢復每年例行的遶境活動。

廟方說，今年遶境將於農曆3月19（國曆4月30日）起跑，藝陣包括開路鼓、哨角團、儀仗隊、太子爺、虎爺、福德正神、註生娘娘、千里眼與順風耳將軍等，還有6座媽祖神轎，以及人氣最旺、全國獨一無二的30餘座真人藝閣車，歡迎大家前來北港鎮感受充滿在地特色的宗教嘉年華。

媽祖信眾指出，去年因疫情取消遶境活動，少了1年1度的「小過年」，大家都覺得很可惜，許多想參加真人藝閣「扮仙」的小朋友都很失望，家長們得知今年恢復遶境，都在第1時間幫孩子報名參加藝閣，並預約扮仙化妝、開始準備分送給遊客的糖果、小禮物，讓孩子留下難忘的回憶。

(中時 )