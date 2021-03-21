苗栗縣推動閱讀計畫有成，國家圖書館發布去年全民閱讀力年度報告，苗栗縣蟬聯分組第1名，另有9鄉鎮市在各項閱讀力評比項目上榜得名，其中三灣鄉民眾每人借閱冊數達20.65冊，連續7年榮登全國之冠，成果豐碩。苗栗縣政府教育處指出，將持續多面向、多元化地開展，以豐富學子學習，提升閱讀力，更歡迎鄉親多加利用圖書館資源，培養終身學習。

縣府教育處指出，教育部日前發布去年台灣閱讀風貌，據2020年全國公共圖書館統計資料分析結果，在「整體閱讀力表現績優城市」部分，苗栗縣榮獲縣市人口50萬以上組第1名；另，在全國鄉鎮市評比中，苑裡鎮、造橋鄉、三灣鄉與獅潭鄉榮獲「閱讀力表現績優城市」；在「整體閱讀力躍升城市」部分，則有苗栗市、公館鄉、南庄鄉及泰安鄉入選。

其中公館鄉獲「鄉鎮市人口2.2萬至3.7萬組」第1名；西湖鄉更是於近年首次躋身「閱讀力分項表現績優城市－民眾每人借閱冊數」全國鄉鎮市排行榜。三灣鄉民眾每人借閱冊數達20.65冊，連續7年榮登全國之冠，全縣18個鄉鎮有9鄉鎮皆榜上有名，成果豐碩。

縣府教育處長邱廷岳表示，18鄉鎮市積極配合各項閱讀計畫的辦理和編列經費的支持，讓民眾享有多元閱讀，相信可共同提升苗栗縣閱讀力，期盼縣立圖書館及各鄉鎮市圖書館繼續攜手合作，逐步達成「幸福苗栗、閱讀領航」願景，培養孩子們擁有帶得走的能力，以及全民終身學習的習慣。

(中時 )