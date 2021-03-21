國民黨青年部今天舉辦「青年住好」願景營舉辦成果發表會及結業式，以模擬記者會方式分別扮演執政黨、在野黨，針對居住正義議題進行政策模擬攻防。另邀請國民黨立院總召費鴻黨、台北市議員游淑慧、新北市議員王威元、國民黨政研部主任陳俊安，以及國民黨新媒體部主任張智瑋擔任評審，與學員進行議題攻防答辯。

模擬記者會活動中，學員能選擇扮演不同政黨、在野／執政黨，依據不同政黨所主張的居住立場思考背後是否符合「居住正義」、「分配正義」的原則。現場各組別不僅單純選擇主要兩大黨，也選擇國內其他小黨、ＮＧＯ團體與學界之立場和主張，加深整體活動討論深度與多元性，議題橫跨青年租屋、囤房稅、房地合一稅、空屋釋出、世代合居等相關居住議題。

對此，擔任評審的費鴻泰認為能夠就政策進行多方面的思辨是好事，才能符合真正的民意現況，而不是單純閉門造車，年輕人能夠多方討論，更能激盪出解決問題的契機。

陳威元講評時也強調，對於議題掌握程度必須要高，不論是否同意扮演角色的議題，作為政治工作者都要能精準掌握議題核心，才能針對議題找到爭點進行攻防。公共事務部一定會有絕對的對或錯，但是能在之中進行思辯，是公共參與非常重要的過程。

對於學員表現，游淑慧認為現在有高中生願意來參與讓他非常感動，在報告結束後，還看到他不斷地深呼吸，非常緊張。但居住問題是一個很長遠的問題，也歷經數代的人不斷的在努力尋找解決方案，這麼重要的議題，如果願意這麼早就開始思考，相信一定會有一個好的收穫。

青年部陳冠安認為，這場模擬記者會就是強調真實，從議題討論、記者會形式外，另外還要符合實務工作上常見的攻防，都要想清楚是否深入了解所扮演對象的立場，另外是否能夠現場針對台上其他組別的立場進行即時反駁與辯護。

陳冠安也表示，這次30多位的學員表現超出預期，對居住正義議題相當熟捻，達到願景營的開辦初衷，也就是透過青年活動，一方面讓更多對公共議題有興趣的年輕朋友來與國民黨互動，另一方面也讓藍營凝聚更多議題能量，與累積幕僚人才庫。

陳冠安說，活動結束後，青年部也將依據活動表現提供不同的青年參政機會，從幕僚助理工作到青年部、新媒體部、政研部義務副主任與發言人都有，機會希望讓更多的年輕人能參與公共事務，也進一步認識國民黨。

本次「青年住好」願景營是青年部推出的「民主扎根計畫」第一站，計畫將於北北基搭配居住正義議題；桃竹苗是文化；中彰投為環境；雲嘉南是農業；高屏為勞權；宜花東離島則是觀光，陸續在全台各地重新深耕青年選票與政黨支持度。

(中時 )