台灣新創圈現在活潑了，需要能夠提供資金的創投業多多關照，足跨台美創業圈的達盈管理顧問公司最新完成《台灣創投攻略》專書，告訴創業者如何與創投業者用「同樣的語言溝通」，讓彼此對於籌資這檔事更聚焦、障礙更少。

《台灣創投攻略》新書發表會，近日在時代基金會加速器GARAGE＋舉行。時代基金會執行長趙如媛表示，達盈團隊經常到加速器與新創事業一對一溝通，以業師身份，實際輔導新創事業發掘自己的強項和需要協助之處。

達盈管顧創辦人方頌仁為美國史丹佛大學博士，早年任職過聯電、亦在美國矽谷創投界工作過，2008年和王耀庭共同創立達盈管顧公司，一直覺得台灣少了一本本土的創投指南，許多創業者在尋找資金時，往往因為不了解創投產業，造成雙方的猜疑、甚或不必要的幻想。

「創投是很local的產業」，方頒仁說，台灣新創事業過去習慣登記為境外公司，主觀上被認為會有比較好的投資條件或估值，實際上是台灣有太多的環境限制，例如台灣的大陸法系對新創事業就普遍不利，許多新創技術要等立法通過都太慢了，創投公司看新創的估值還是會以台灣環境作比較基礎，看每家新創都從個別的條件或優勢來研判投資決策。

創投業會向法人機構募資，籌組創投基金部位，將資金用於投資產業標的，成長期、上市之前的新創事業是創投基金最常投資的標的。方頒仁說，本地創投業用「管理顧問」公司名稱，功能上和「投顧公司」相似，都有諮詢投資、投後管理的角色，但就台灣法規，投顧公司需要向金管會申請執照，這就是台灣本地的不一樣。

(工商 )