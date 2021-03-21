苗栗縣政府推動多元送養，並宣導領養、不棄養觀念，讓可愛的毛小孩們有一個獲得新家的機會。（動防所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府推動多元送養，除了苗栗縣犬貓愛心送養小站、定期定點巡迴送養，並透過網站宣傳、開放收容所、與動保團體合作送養，提升領養率為毛小孩找到溫暖的家。

苗栗縣立收容所有300隻犬貓收容量，目前有200多隻，苗栗縣政府動物保護防疫所長張俊義表示，苗栗縣2017年認養率約7成，去年僅剩3成多，並透過多元送養方案，包括「苗栗縣犬貓愛心送養小站」、定期定點巡迴送養，還有直接到收容所現場、志工協助拍攝照片媒體網站行銷宣傳、推工作犬直接載送到府、與動保團體合作送養、收容所辦活動吸引民眾參加認養。

其中，苗栗縣犬貓愛心送養小站是為讓民眾領養收容犬貓更便利，2018年推動迄今，縣內有3店家合作，分別位於竹南鎮「毛小孩寵物工坊」，頭份市「頭份東森寵物雲」及銅鑼鄉「銅鑼翔發寵物店」，民眾可就近在店家營業時間前往與動物互動，並可以直接辦理認養手續。

動防所說明，送往愛心小站的犬貓皆已完成動物狂犬病疫苗注射、晶片植入、絕育，並施打1劑的犬8合1或10合1疫苗、貓5合1疫苗，及進行內外驅蟲，另視健康情形搭配相關疾病快篩檢驗。

張俊義表示，鼓勵有飼養犬貓意願的民眾多以認養代替購買，將持續宣導「認養不棄養」，以提升動物收容所認養率，讓可愛的毛小孩們有一個獲得新家的機會。

(中時 )