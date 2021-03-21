晏柔中與歐陽倫、傅孟柏、楊孟霖、徐鈞浩出席《Action Together》與秋刀魚雜誌合作的別冊導讀會活動。（齊心娛樂提供）

晏柔中與歐陽倫、傅孟柏、楊孟霖、徐鈞浩開心自拍。（齊心娛樂提供）

晏柔中與歐陽倫、傅孟柏、楊孟霖、徐鈞浩出席《Action Together》與秋刀魚雜誌合作的別冊導讀會活動。（齊心娛樂提供）

歐陽倫、傅孟柏、楊孟霖、徐鈞浩21日參與自家齊心娛樂節目《Action Together》與秋刀魚雜誌合作的別冊導讀會活動，與100多位粉絲互動。他們化身編輯出版特刊，從內容到排版、攝影、印刷一手包辦，四人各自設計一個日本旅遊約會的行程，還要自己畫旅遊路線圖，身為編輯的徐鈞浩說：「楊孟霖交稿給了奇怪的畫作，大家都看不懂，歐陽倫的作品最讓大家驚艷，導致其他人都不想畫了！」傅孟柏在雜誌企劃的同時間正在拍戲，常常聯絡不到人，負責收集圖片排版的楊孟霖直呼：「好崩潰！我還到現場堵人，孟柏拔腿就跑；但交稿之後就原諒他了，因為圖稿太漂亮」。

當看到特刊印出來的那瞬間，他們都覺得很感動，像自己的孩子生出來一樣；傅孟柏更笑說沒想到出版社這麼寬容，真的印出來了。

同公司的晏柔中以神秘嘉賓身分出席，她其實一直在《Action Together》節目中擔任企劃、製作、以及客座主持，最近忙於《全明星運動會》的練習、錄影，剛好今天不用訓練才有機會出席一起分享。擅長企劃的她，希望之後幫同門師兄弟們企劃一個運動比賽的PK單元，「可以做個《我們的運動會》！因為他們四個都很有運動細胞，傅孟柏很會打籃球、跑步，徐鈞浩是游泳救生教練，楊孟霖是羽球高手，歐陽倫根本什麼都會！」

這是《Action Together》第一次舉辦公開活動，主辦單位秋刀魚雜誌表示，這次有超過百人參與活動，甚至有粉絲凌晨就來排隊搶頭香，展現此次聯名合作強大的號召力。歐陽倫在這次企劃當中是公認的優等生，粉絲提問誰是團隊的老鼠屎，他笑著直接起身暫時離席說：「這題跟我沒有關係，我先去一下廁所」，讓粉絲笑翻；傅孟柏被問到手繪功力這麼強是不是可以持續發展，他笑說未來不排除多多往藝術領域發展，楊孟霖、徐鈞浩則是幕前幕後都在互相嗆聲，楊孟霖旅遊時是自由派很隨興，聽到徐鈞浩旅行行軍式的安排笑說：「你真的有朋友嗎？」徐鈞浩反擊：「當然有朋友一起旅行啊！」下一秒又自招「不過他們的臉真的滿臭的」，大家笑成一片。

他們表示，疫情期間大家都沒辦法坐飛機去旅行，透過集體發想一場「腦內旅行」，希望可以帶給大家全新的旅行體驗。

(中時 )