近日網路上卻流傳一段影片，一台BMW上匝道時，儘管狂閃方向燈示意，左方的銀色賓士車卻死都不願意讓位。(摘自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心)

開車時，若遇到道路縮編，一般來說，內車道的車通常會禮讓外車道閃方向燈的駕駛，有默契地排成一道。不過近日網路上卻流傳一段影片，一台BMW上匝道時，儘管狂閃方向燈示意，左方的銀色賓士車卻死都不願意讓位。BMW成功切入匝道後，賓士車更疑似不滿被插隊，還刻意繞出來想反超。兩車一來一往互相較勁的影片讓網友看了紛紛搖頭表示，「好幼稚！」

近日臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」貼出一段影片，一台黑色BMW準備上匝道時頻頻閃方向燈，但在左側內車道的銀色賓士卻堅持不讓位，把BMW卡在外側，2車互相「你爭我搶」的畫面全遭後方駕駛透過行車記錄器錄下。

影片一開始，在外車道的一輛黑色BMW見前方道路即將縮減，提早亮起方向燈要往左側切入，不料在內車道的銀色賓士車卻似乎不願意BMW插隊，始終把它卡在外車道。這也逼得BMW駛進槽化線，在雙方僵持40秒左右後，BMW才成功駛入內側車道。

銀色賓士車主卻疑似不滿被插隊，還故意從內側車道駛出到外車道，橫跨槽化線，再度與黑色BMW併行爭奪第一順位。(摘自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心)

不過，銀色賓士車主卻疑似不滿被插隊，還故意從內側車道駛出到外車道，橫跨槽化線，再度與黑色BMW併行爭奪第一順位。2台車道就這樣一直較勁到匝道口，直到黑色BMW率先駛入內側車道後才將這場讓位糾紛畫下休止符。

影片曝光後，網友熱議表示，「幼稚園程度的開車觀念」、「歡迎來到台灣幼稚園」、「BMW 都已打燈要切入，賓士原離那麼遠，還是不給入。這種駕駛人xxoo」、「賓士很無聊，速度又不快而且黑車已經先到匯車點了還死不讓」、「銀色該讓。黑車早早已打燈，匯入車道也到盡頭了，而且車身比銀車車頭前、銀車是後來加速貼上來的」、「這有什麼好不讓的，又不是插隊，交會路口本來就拉鍊式行車是最順暢的」、「很多駕駛看到方向燈好像就中邪一樣，一直催油門」。

不過，網友另外也指出，影片中兩台彼此都很堅持的車主，若被檢舉全都要被罰款。「兩台都檢舉，皆大歡喜」、「這個兩台可以貢獻國庫多少啊？最好是只檢舉賓士就好」、「槽化線違規，兩台都罰好罰滿」。根據《道路交通管理處罰條例》，在國道上跨越槽化線行駛者，駕駛人將處以3000 元以上，6000 元以下罰鍰。

(中時新聞網)