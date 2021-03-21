這球鎖定咬中！陳真轟出一支陽春全壘打，生涯首轟出爐！

富邦悍將23歲新秀強打陳真今日擔任先發第七棒、右外野手，此戰4打席有1轟、2保送，生涯首轟出爐，對於這名年輕打者，總教練洪一中對他讚不絕口，洪總還誇他是未來富邦中心棒次，在陳真開轟後，也看見洪總露出欣慰的微笑。

陳真去年選秀加入富邦悍將，是備受期待的重砲打者，今年擠入開季名單，至今9打數敲3安都是長打，此外今天生涯首轟還出爐，洪總誇，「陳真本來就是不錯的打者，以後我想他一定會是富邦中心打者。」

陳真開轟後，洪一中在休息區露出微笑與他擊掌，陳真透露洪一中對他多有照顧，在他打擊之前都會對他說加油，「昨天他對我說加油，但後來我被三振，想說今天上場要給他一點回饋！沒有辜負他的加油。」

首次在新莊主場先發，陳真感覺一切都很新鮮，「在洲際（生涯初登坂）比較緊張，因為球迷很多，根本聽不到哲瑄學長在喊什麼，今天是主場，守備時球迷不會喊聲，比較享受在比賽中。」

生涯首轟在第4戰就出爐，目前3支安打都是二壘以上長打，陳真笑稱自己沒有注意到，「可能最近擊球感覺不錯，我也不會輕易打投手引誘球，把自己好球帶顧的滿好的。」別具意義的首轟球則要獻給媽媽，「媽媽從小扶養我長大到現在，有她才會有我，很謝謝她、辛苦了，我會好好加油。」

(中時 )