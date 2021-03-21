世新林蝶（中）個人表現出色。（鄭任南攝）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍賽，世新大學上半場打完就奠定14分領先基礎，下半場對手台灣師大積極追分，將差距縮小到個位數，但世新依然穩住領先地位，最終比，整季以18連勝完美2連霸。

世新大學女籃本季挑戰隊史首度UBA公開一級2連霸，原本上季打完就要挑戰WSBL的陣中主力林蝶，也留下來多磨練一季兼幫學校拚成功衛冕，加上來自菲律賓國家隊的好手潔丹妮兒、從台師大轉學來的李吟娸和妹妹李盈潔同隊助拳，以及去年奪冠成員陳育緹、蘇嘉嫻等人，增添戰力深度，本季從預賽到複賽、決賽，一路連勝不止、暢快封后。

世新潔丹妮兒和林蝶都是「雙十」演出，前者18分、20籃板、4助攻，後者21分、13籃板、4抄截，射手陳育緹投進3記三分球、進帳13分；台師大以吳明臻15分最高、徐詩涵贊助10分，全隊第2、4節得分都只有個位數（8分、6分），因此種下敗因。

世新大學女籃拋起教練何正峰慶祝2連霸。（鄭任南攝）

世新大學菲律賓籍好手潔丹妮兒（左）守護球隊禁區，讓隊友出手更有自信。（鄭任南攝）

世新甜心射手陳育緹進攻不手軟。（鄭任南攝）

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