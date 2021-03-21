福原愛和江宏傑婚變風波延燒近1個月仍未平，跨國文化差異似乎成為導火線，曾經短暫成為台灣媳的日本寫真女星兼旅遊作家步理惠子，近日也透露當初和台灣老公離婚的真正原因。

步理惠子在日媒《現代ビジネス》透露，曾和不少台灣男性約會，最後嫁給小3歲的台灣上班族，她表示對台男的溫柔感到印象深刻，不僅會幫忙剝蝦、或幫忙切肉，第一次約會也主動付錢，連月經來都會幫忙買衛生棉，讓她感到相當窩心。

因此，她最後成為台灣媳，不過懷第一胎時，在要生產前的一個星期，丈夫突然說要外出旅遊，理由是「要是生了小孩，暫時就無法出去玩」，而既然請了產假，就想趁機利用。

這讓步理惠子不能理解，她可以不要另一半剝蝦、切肉，但希望在她產前不安的關鍵時刻，丈夫能陪在身邊，雖然最後在她生前丈夫趕了回來，但也讓她心裡產生不信任感。

而產後她的體溫一度飆到40度，處於危險狀態，幸好3天后退燒，不過她卻覺得自己的樣貌像是老了10歲，雙腿也沒什麼力氣，所幸靠著坐月子恢復，加上周遭的人給她很多育兒建議，或看到她帶小孩都會伸出援手，讓她心情漸漸平復。

不過很快的她又懷上二胎，因為在異鄉加上孕吐，讓她感到艱辛，但丈夫卻因為工作忙碌，大概三天才回家一天，這讓她感受到夫妻間的隔閡已難挽回，決定斬斷兩年七個月的婚姻。

步理惠子最後透過離婚協議，取得2個孩子的扶養權，她也表示台灣男生似乎在交往初期非常熱忱，不過一旦交往、結婚後，態度就慢慢變得冷淡，會讓人懷疑是不是「一開始就燃燒殆盡」。

她也提到女性常有很多煩惱時，不會馬上表現出來，而如果男性卻一直無法感受到，那等到女方最後做出決定時，通常是不會反悔了。

(中時新聞網)