美國總統拜登的口誤毛病沒有因為當選總統而改善，他上周四在白宮的演講中，又誤把副手賀錦麗（Kamala Harris）給升官，稱她是「哈里斯總統」。他在演講時賀錦麗也在場，可惜沒有媒體拍攝到拜登口誤時，她是什麼反應與表情。

每日郵報(Daily Mail)報導，拜登的白宮演講，主要是宣布有關新冠疫苗接種的最新消息，他提到政策是他與賀錦麗都有貢獻。結果他說：「哈里斯總統(賀錦麗)和我一起線上視察亞利桑那州的一個疫苗接種站，看到一名護士正在給人們注射，就像施予希望一樣。」

他完全沒有意識到講錯，而且賀錦麗也在，但她的反應並未被鏡頭捕捉到。

拜登宣布，在星期五可以達成1億人的種疫苗目標，是他就任第58天後的小政績。

拜登補充說，目前美國65歲以上的人口，有65％的人已經至少接受過1劑疫苗，5月份應該可達成全美國人口都至少1劑，因此他建議人們可以舉辦「小規模的」7月4日聚會(美國國慶)。

他解釋的小團體，是指左鄰右舍到後院進行戶外烤肉的等級。

但是這場演講中，最引起注意的他的口誤，這並不少見，早在去年12月，他在關於Covid-19疫苗的演講中，就已經把賀錦麗誤稱為「總統當選人」。

反對拜登的右翼勢力當然不會忘過嘲弄拜登的機會，福斯電視台新聞評論員西恩·漢尼蒂（Sean Hannity）在自己的節目說，「我們的總統又鬧出一個令人尷尬的大錯誤，他就是個意識不清的總司令。」

他也指責目前美國媒體沒有跟著批評拜登，另外他說「總統在沒有讀稿機的情況下，無法發表言論。」

此外，拜登在2019年7月的民主黨辯論中，他也不小心把對手參議員瑞·布克（Corey Booker)說成總統。當時拜登批評布克的刑事司法計劃時，拜登：「事實是，總統...(停頓)抱歉，這位未來的總統，參議員先生，你所談論的法案，是數年前已通過的法案。」

同為民主黨的布克，開玩笑回應說：「首先，我很感激你支持我未來擔任總統。」

拜登曾經解釋說他的說話問題，公開表他一生都在克服口吃的毛病。即使現在，偶爾還是會口吃，他解釋這與思緒無關，。

其實，賀錦麗也曾經口誤過，而且她的口誤是把自己升官。比如在9月12日的虛擬競選活動中，她說的都是「賀錦麗政府與喬·拜登一起」、「賀錦麗-拜登政府。」

(中時新聞網)