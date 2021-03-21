台南市關廟區20日晚間發生一起車禍，30歲的楊姓男子涉嫌騎車闖紅燈，撞到1名婦人後棄車逃逸。不料，21日中午楊男竟主動前往關廟山西宮，並跪在廟埕廣場，還當場書寫悔過書，身旁更立著「我不應該喝酒騎車，撞人還逃走」字牌，引人注目。此事被人PO上臉書社團後，警方已將他帶回調查。

警方指出，昨天晚間9點多，關廟區中山、文衡路口附近有2部機車擦撞，一名婦人受傷，經送醫救治後，並無生命危險。肇事的機車騎士則棄車逃逸，警方也根據遺留現場的機車車牌號碼，漏夜尋人也找不到。

不料，今天中午楊男突然帶著書寫「我不應該喝酒騎車、撞人還逃走」的紙板，前往山西宮前下跪，還當場寫下「懺悔文」，引起路過民眾的關注。

有人將此事PO到臉書社團後，歸仁警分局關廟分駐所發現後，隨即到場將楊男帶回調查。

據楊男表示，昨晚騎車上路前，曾先喝了1口提神藥酒，意外發生後，因一時驚慌，佯稱要上廁所離開現場；但他也承認，遇到事情應該勇敢面對，「逃跑真的很不好」。

楊男還強調，他是自願前往關帝爺面前懺悔、認錯的，希望以最大誠意，尋求對方的原諒，讓車禍事件順利和解。

(中時 )