根據《聲量看政治》統計過去7天，把「張鮭魚之夢」與台北市長柯文哲的網路收尋熱度比較，張鮭魚之夢居然遠高於柯文哲。(翻攝《聲量看政治》粉專)

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」推出只要名字中有「鮭魚」二字，就能免費吃壽司，掀起一波改名的「鮭魚之亂」，全台一共逾300人改名，此事還登上了國際媒體。其中改名「張鮭魚之夢」的中國醫藥大學中醫系學生聲量最強。根據輿情民調網站《聲量看政治》統計過去7天，把「張鮭魚之夢」與台北市長柯文哲的網路收尋熱度比較，張鮭魚之夢居然遠高於柯文哲。

《聲量看政治》粉專21日PO文指出，統計分析發現，「張鮭魚之夢」在3月18日的聲量開始超越台北市長柯文哲，3月19日下午1點來到最高點。

該粉專語重心長指出，張同學，建議一句，該低調了。身為一個普通老百姓，這幾天已享盡暴紅的網紅級聲量，接下來可能從高處急下探的時候到了。或者接下來的事，不見得是他自己能夠承受的事，再繼續紅下去對自己不好，趕快主動收斂吧。

該粉專小編也表示，欸，認真建議這位念中醫的張同學，真的不要讓自己的業力在現在完全引爆，適可而止。相信你的智商大概也有157，自己想清楚吧。

網友回應說，「可是他好像不只想當普通老百姓而已啊，每個人都有機會成名15分鐘，看他有沒有抓住這一波了。」、「現在事情消長開始走鐘了，當事人開始被人起底，對他或對公眾我不太樂見這樣。」、「柯文哲如果當時去改名成柯鮭魚現在就有聲量了。」也有人認為，「其實，他改名的事和你何干？當笑話看完就了事，說穿了是人們太多事吧。」

張同學，建議一句，該低調了。身為一個普通老百姓，這幾天已享盡暴紅的網紅級聲量，接下來可能就從高處急下探的時候到了。或者說，接下來的事不見得是自己能夠承受的事，再繼續紅下去對自己不好。趕快主動收斂自己吧。 資料來源：https://reurl.cc/NX2nX5 由聲量看政治發佈於 2021年3月20日 星期六

(中時新聞網)