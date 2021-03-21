台中7期重劃區豪宅林立，也有包括國家歌劇院等觀光景點，居然有人在附近公園裡「遛馬」，引來民眾好奇。這名馬主叫做李鴻明，是一名劍道教練，他接受《中時新聞網》電話訪問，說自己在7期附近養了兩匹馬，閒暇時會帶出來遛，「我的馬很穩定，不在外頭大小便。」對於市府搬出法規可能開罰，李鴻明不擔心，「據我了解，沒有違法疑慮。」

21日下午，儘管冷氣團來襲，台中7期夏綠地公園，赫然見到有人牽了匹駿馬，在公園裡「跑圈圈」，還悠哉地吃草，不少路過民眾好奇，拍照上網分享。李鴻明說這匹馬名為「小辣椒」，約2歲4個月大，「牠非常穩定，出去看到車、狗都不大有反應，放風兩小時內也不會隨地大小便，有時會吃吃草皮雜草。」

李鴻明在台中市西屯區開設劍道館，身為館長的他，同時也是一個馬迷，在道館旁租了塊地，改建成馬廄，圈養兩匹愛馬；另一匹屬迷你馬，今年8歲。

現年56歲的李鴻明，接觸劍道逾40年，不僅曾擔任東海、逢甲兩所大學劍道社總教練，也曾代表台灣參加國際比賽，最好的成績是1991年拿下世界盃劍道錦標賽第三名。

對於市府搬出《公園管理自治條例》，認為帶大型動物在公園裡趴趴走，可能違反法規，最重可罰1萬元。李鴻明強調，據他了解應該不違法，「我不是第一次遛了，每次都會緊緊牽著，絕不會放牠跑掉，旁邊更不讓人靠近，以免誤傷。」

(中時新聞網)