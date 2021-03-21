貝童彤夫妻21日在文華東方舉行浪漫婚宴，席開31桌，兩人在2018年6月登記結婚，育有2歲愛女，原本去年4月要補辦婚宴，但遇到疫情攪局，所以順延1年，帥氣老公Howard在現場長相首曝光，兩人相當登對。從事代理布尿布等環保用品代理商的Howard笑得有些靦腆，自曝愛妻是他的高中女神，他提及婚禮花費，「先不講錢的部分，沒意外一生就這麼一次，盡量辦到圓滿，讓童彤開心、大家開心」，據悉婚禮花費近200萬，席開31桌。

貝童彤笑說兩人很少吵架，「他很講理，我們彼此溝通蠻理性，唯一小吵架，就是今天在想，他前面頭髮要梳上去，還是放下來，他有點娃娃臉，所以我希望他往上梳油頭比較紳士，看起來年紀也會跟我相當」。她直喊怕老公太年輕，自己在一旁看起來像是姊弟戀，「我不想看起來很老」。

貝童彤（左）與老公Howard甜蜜一吻。（盧禕祺攝）

至於何時拚生下一胎，貝童彤甜回：「爸爸（Howard）一直覺得先不要，因為小孩都是我們自己帶，所以可以深深感受帶小孩的辛苦，目前先專心顧好一個。」她讚老公是新好男人、新好爸爸，不僅會包尿布，小孩事情一把罩。而2歲女兒帕皮是否有特殊任務，她笑說：「本來計畫讓她當小花童，去年要辦時，想說讓爸爸抱進場，但經過一年小孩更有活力，現在很失控，所以還是讓爺爺、奶奶照顧她。」2歲女兒看到她的新娘裝扮，直喊「媽媽好像公主」。

明星好友們也開心現身，小蠻因妊娠劇吐體重狂掉6公斤還吐血，幸好現在回復正常，雖還會孕吐，但沒有之前嚴重，她與老公邵翔出席祝福；Apple則與牙醫男友趙國翔一起出席，她在等電梯時還摸摸小蠻肚子沾喜氣，問及婚期她笑稱順其自然，紅包則包出近5位數。外界關注黑澀會九妞妞是否合體，貝童彤表示有盡量邀請，但礙於工作忙碌，可能無法湊齊。許孟哲、趙孟姿夫妻、丫頭等明星好友也現身祝福。

小蠻（右）、邵翔夫妻現身祝福。（盧禕祺攝）

許孟哲（左）、趙孟姿夫妻連袂現身。（盧禕祺攝）

Apple（右）與牙醫男友趙國翔一起出席。（盧禕祺攝）

(中時 )