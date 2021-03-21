大部分比賽都沒得分的裕隆前鋒簡浩，卻從最後4分半鐘開始上演招牌三分秀！靠著簡浩最後12.3秒的致命三分球，裕隆納智捷21日以82比77險勝高雄九太，末節打滿10分鐘都沒休息的簡浩說：「我只是把握住機會罷了，這種感覺真的很爽。」

簡浩今天先在最後4分30秒投進個人第1顆三分球，也是他首次得分，幫助裕隆取得超前，接著最後54秒兩罰中1，更在最後12.3秒投進確保裕隆勝利的三分球，他跟斑霸、李愷諺、郭昭男、呂濟而都打滿末節，完全沒下場休息。

「大概是對方防守焦點都在愷諺身上，所以我那兩次三分出手的空檔都很大，」剛從臀部拉傷復原的簡浩表示，「其實我過年期間受傷之後，下半季上場時間都不多，畢竟球季還很久，教練團也怕我又受傷，我必須自己習慣這種模式。」

其實裕隆贏球的另一關鍵，在於九太洋將JC戰象最後關頭的4罰中2，造成九太錯過追平，甚至超前的大好機會，幕後功臣原來還是簡浩，「我就是在他罰球時狂噴垃圾話，一直告訴他要讓1球，沒想到他還真的罰不進，讓我感覺賺到。」

李愷諺替裕隆貢獻25分、9籃板及7助攻，「喬丹女婿」克里斯馬斯也拿12分、8籃板，但在下半場都沒上場，裕隆總教練邱大宗說：「畢竟他的傷勢剛好，最近只想讓他上場抓節奏，且避免再次受傷，所以下半場才棄用他，改用節奏快的球員上場。」

(中時 )