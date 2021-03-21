針對外籍好手逐漸成為UBA大專籃球聯賽公開一級的一個風景，大專體總預計這學年賽季結束後，邀請男生組16隊、女生組12隊開會討論，台灣師大女籃教練梁嘉音建議主管單位應該要有政策，世新大學教練何正峰則強調，隊上外籍生來台不只為了有機會打球，學業同時也是注重的目標。

梁嘉音表示，開放外籍生並非各校能決定，應該是政策來決定，而台師大球隊的招生就是走一般正常流程，也不會有仲介介紹球員，「像是我們排球隊有位馬來西亞籍學生，還有男籃隊之前的澳門籍選手容毅燊，都是一班招生近來，他們想打球才加入球隊，容毅燊的妹妹身材素質也不錯也會打球，但她就不像哥哥想打甲組，只想打乙組賽事快樂打球就好。」

世新大學男、女籃都有數位外籍好手助陣，非洲裔的阿巴西更是已有台灣身分證，對於外籍生，何正峰強調這些球員並非只是來打球，學業上也要注重，「例如女籃隊的潔丹妮兒，就是來這邊學中文跟專業科目，她未來準備到廈門的公司工作，就是來念世新的研究所，她也只會在我們這邊打2年球，絕非來了只是為了贏球。」

大專體總秘書長曾慶裕表示，各校目前傾向國際化，外籍學生來台不是問題，但加入學校代表球隊也不該壓縮本土球員出賽空間，但還是得等到學年所有賽事結束，再來邀請球隊開會討論。

(中時 )