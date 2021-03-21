以為遇到真命天女，可以互許終身，卻慘被騙光積蓄，一名年約40歲的百萬年薪工程師控訴，去年透過交友軟體，認識北部一名吳姓護理師，兩人沒多久便開始交往，期間吳女不斷透露想婚念頭，讓工程師相當開心，認為兩人有共識，結果吳女不斷索取精品、生活費，甚至偷吃同醫院的男醫師。

工程師認識吳女後，由於想結婚因此對感情相當認真，認識外表甜美又溫柔的吳女，不到兩周就開始交往，沒多久吳女表示與家人感情不好，工程師便邀約對方同居，想不到住一起竟是惡夢開始，吳女露出真面目，不僅脾氣暴躁，還有嚴重公主病。

根據《鏡週刊》報導，工程師每天都會接吳女下班，但只要稍微遲到就會挨罵，還會在街上大吼大叫，甚至偷看工程師手機裡的銀行帳戶，覬覦他的存款，當時被愛情沖昏頭的工程師，不管吳女要求什麼，一定都會做到，最後竟花光80萬積蓄，還背負債務。

不僅狂花工程師的錢，兩人交往期間，吳女被抓包劈腿男醫師，兩人在辦公室嘿咻完，吳女還傳訊息給對方說「好舒服」，讓工程師相當崩潰。直到吳女發現工程師錢花光，便隨便找個理由分手，從此找不到人，發現遇到感情騙子的工程師，心灰意冷決定爆料，希望不要有下一個冤大頭。

(中時新聞網)