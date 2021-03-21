由江浙菜名廚陸興璋新開設的「上海陸家嘴江浙名菜館」，不僅端出八寶鴨、獅子頭、東坡肉等一道道江浙名菜，最近還取自三國演義的靈感，研發了一道做工繁複的新菜「錦囊鳳凰」，吸引老饕紛紛上門品嘗老味道與新滋味。

陸興璋是浙江大陳島人，幼時隨父母來台，國小畢業就到江浙菜館打工，後來與朋友在台中市經營「狀元樓」餐廳打響江浙菜名號；接著在民權路開設「陸園」餐廳，成為台中江浙菜名店。

不過，陸興璋2019年把經營30年的老店「陸園」頂讓後，原已打算退休了，卻因為禁不住老饕們的一再詢問，2020年在台中市華美西街二段重出江湖開設「上海陸家嘴江浙名菜館」。

值得一提的是，「上海陸家嘴」除了幾道招牌江浙菜外，最近取自三國演義的靈感，研發了一道做工繁複的新菜「錦囊鳳凰」。

陸興璋以豬肚包進1隻雞、2隻鴿，加入金華火腿、干貝和扁尖筍一起燉煮超過4小時，上桌時只見豬肚在乳白色的湯中沸滾，等用刀把肚畫開，頓時香氣四溢；此時頗有錦囊獻出妙計之意，但獻出的卻是做為鳳的雞和凰的鴿子，且湯汁香醇，入口滋味回味無窮。

陸興璋說，江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作，幾道大菜像是八寶鴨、錦囊鳳凰等因為做工繁複，都要花上4、5小時才行，因此得事先預定；許多人詢問的嗆蟹、河蝦仁等，因貨源不易取得，現已比較難做出來了。

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