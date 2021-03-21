雲林縣斗六市發生火車與小客車擦撞意外，驚險一瞬間小客車女駕駛與女兒逃過死神。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

1名越南籍陳姓婦女21日開車載著女兒，行經雲林縣斗六市後庄平交道，疑因看導航分心誤闖平交道與火車擦撞，驚險一瞬間幸運逃過死神，車子受損無人傷亡，斗六火車站至斗南火車站區段列車因而延誤約40分鐘，全案依公共危險罪嫌送辦。

警方根據監視錄影帶發現，陳女駕駛銀色小客車，從斗六市保長路開往平交道，並未察覺平交道警示燈號與警示聲音，把車子開到黃網線與平交道間，此時前後4座柵欄剛好放下，車子被卡在中間，陳女進退不得，連忙把車子盡量靠往柵欄邊。

火車約在陳女闖平交道20秒後經過，由於小客車位置與火車平行，火車從小客車右側擦撞而過，小客車被推往前方車頭卡在路旁護欄，巨大撞擊聲引起周邊民眾注意，趕緊通報警方。

39歲的陳女供稱，她開車載著13歲的女兒準備到寺廟參拜，由於路況不熟所以使用導航，結果因看導航分心沒有察覺到平交道的警示燈與警示聲，發現闖入平交道時已來不及脫身了，幸好火車只是擦撞到右側車身，事後回想起來還心有餘悸。

現場目擊者說，自小客車卡在平交道上，也不敢衝出柵欄，大家都替駕駛捏一把冷汗，還好駕駛有把車子盡量靠往柵欄與火車保持平行，若車子再靠近鐵軌一點，衝撞面積變大，後果將不堪設想。

警方訊問陳女後，依道路交通管理處罰條例第54條規定，汽車駕駛人強行闖越鐵路平交道處1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年，因而肇事者吊銷其駕照，全案依公共危險罪嫌送辦。

(中時 )