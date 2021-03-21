壽司郎「鮭魚行銷」告一段落，後續影響卻逐漸發酵。已有網友不滿壽司郎活動「敗壞社會風氣、拉低台灣價值」，發起拒吃，獲不少人響應。但也有網友認為，錯不在業者，是那些貪小便宜的人跑去改名，才這麼丟臉。

「實至名鮭」推出後，全台逾300人「殊途同鮭」，不約而同跑去戶政事務所改名，飽餐一頓後再「鮭心似箭」地把名字改回來。這場因鮭魚衍生的行銷風波，至今仍未落幕。

壽司郎在臉書粉絲專頁分享下一個活動，「3/24壽司郎鮮貝饗宴，這次不用邀請碼，我們不見不散！」沒想到許多網友留言蓋起拒吃樓，呼籲抵制相關活動，「這次又要改名貝嗎」、「賠上品牌形象，行銷超膚淺」、「浪費多少白飯統計過嗎」、「食材被一堆屁孩糟蹋」。

網友認為，壽司郎本來就屬於品質較高檔的迴轉壽司，在日本更是第一品牌，怎麼來到台灣就走樣，「專注強項就能吸引顧客上門，何必辦這種活動」。

也有網友為壽司郎緩頰，「是不是找錯檢討對象了？業者有什麼問題，是那些貪小便宜的人才有問題吧」、「行銷效果見仁見智，誰曉得真的有人跑去改名鮭魚」、「都成年人了，該為自己行為負責，怪店家幹嘛」、「年輕人價值觀錯亂，壽司郎比較倒楣」。

(中時新聞網)