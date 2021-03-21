中國民兵船現蹤南海 菲防長稱侵犯海洋權要求召回 21:232021/03/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓國防部長羅倫沙納今天呼籲中國當局召回在爭議性南海海域被發現的220艘左右中國民兵船。羅倫沙納表示，這些民兵船的存在「顯然是將這個地區軍事化的挑釁行動」。 路透社報導，羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在聲明稿中說：「我們呼籲中國停止這項入侵行動，立即召回這些侵犯我們海洋權和侵入我們主權領土的船隻。」 美參議員促撤銷中國貿易優惠 美議員提案 撤中國最惠國待遇 (中央社) #中國 #民兵 #我們 #呼籲 #海洋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣問題無妥協餘地 大陸嚴正重申 美國稱不意外 04:102021/03/21 焦點要聞 慣竊拒捕咬傷派出所長 犯案20小時內落網局長親慰問 08:562021/03/20 社會 美按摩店槍擊涉歧視 民眾示威聲援亞裔 10:542021/03/21 國際 學者：安全靠美經貿靠中 各國不變 04:102021/03/20 產業財經 台灣權王－中國信託證券 陸新品助力 手機零組件回神 04:102021/03/20 產業特刊 崔天凱指中美分歧顯示更需交流 倡氣候議題合作 14:532021/03/21 國際 程序錙銖必較 翻譯細節藏玄機 04:102021/03/20 產業財經 多家陸銀去年淨利潤驟減 04:102021/03/20 全球財經 陸港觀盤－美國國債收益率急升 不利港股 04:102021/03/20 全球財經 蘇揆：從不認為中國不會對台動武 04:102021/03/20 焦點新聞 馬斯克掛保證 特斯拉若是間諜車 公司別活了 20:152021/03/20 國際 國際熱門新聞 拜登提前退位？ 在白宮演講誤稱賀錦麗為總統 - 國際 川普榮光不再？超豪華私人客機放到爛慘況曝光 - 國際 【美中會談】美中會談煙硝瀰漫 專家籲：總統先生，別再嗆聲了 - 國際 洋菇可預防前列腺癌 - 國際 拜登剛上任就卯上中俄 紐時解析大國競爭新局 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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