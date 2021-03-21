菲律賓國防部長羅倫沙納今天呼籲中國當局召回在爭議性南海海域被發現的220艘左右中國民兵船。羅倫沙納表示，這些民兵船的存在「顯然是將這個地區軍事化的挑釁行動」。

路透社報導，羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在聲明稿中說：「我們呼籲中國停止這項入侵行動，立即召回這些侵犯我們海洋權和侵入我們主權領土的船隻。」

(中央社)