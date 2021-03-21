109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽，稍早公開女一級率先封后、完成2連霸的世新大學，男籃隊緊接著在公開一級男子組冠軍斯賽登場，和政治大學上演一場「文山區內戰」，而政大上半場三分外線火力全開，全隊飆進10記三分球，下半場維持住優勢，最終以82比70收下隊史UBA一級首冠。

2017年5月13日正式成軍的政大雄鷹男籃隊，從106學年UBA公開二級開始打拚，以賽季季軍獲得挑戰公開一級的資格，近三季都留在公開一級奮鬥，從107學年獲第6，上季108學年進步到第5名，本季109學年更是一口氣刷新隊史成績，首度打進4強進軍台北小巨蛋。

世新大學男籃隊同樣隊史首度攻上4強，昨天4強交叉賽擊退107學年公開男一級亞軍義守大學，獲得和政大爭冠的機會，也是校史首度男、女籃同時進軍冠軍賽，可惜女籃先完成任務，男籃卻在上半場就已落後政大雙位數比分，終場前3分鐘追近到10分差距又被拉開，問鼎雙料冠軍功敗垂成。

(中時 )