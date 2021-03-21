小兵、湘涵近日主持公視兒少節目《下課花路米》，推出「博物館大驚奇」系列第二季，兩人前往「國立臺灣博物館」，解密館方如何修復建於日治時期的百年古蹟，保存不同時代的歷史痕跡，延續建築物生命成為博物館廳舍；其中更在2019年申請進入還在修建中的鐵道部園區拍攝，湘涵感動表示：「百年歷史的圍牆，如果有完整的狀態是很好，但是留下不同時期的故事更有趣。」

擁有超過110年歷史的臺博館是臺灣現存歷史最悠久的博物館，鐵道部園區外側則保存一道清朝時「臺北機器局」的圍牆，湘涵訝異於牆面上混雜石材、紅磚、 白色磁磚等各種不同建材，得知原因竟是從清朝到台鐵局時期，許多人都曾用這道牆來蓋房子，忍不住說：「大家這麼喜歡這道牆喔。」館方為保留各個時代因不同需求而產生的使用痕跡，特別請匠師依循古法修補牆面，考據出除了石灰和沙之外，還要摻入煮好的黑糖加糯米做為填料，湘涵笑喊：「怎麼聽起來這麼好吃啦。」

小兵（左）和湘涵進入防空洞下層。（公視提供）

鐵道部過往做為管理臺灣鐵路運輸的行政中心，園區內留存日治時期設置的防空洞，是長官們應對戰爭緊急狀況的基地，如今防空洞已非1943年建造時最早的樣子，民國46年又將外面圓錐體增厚增高，變成內外兩層、上下兩層。小兵和湘涵進入防空洞下層，看著牆面上圍繞一圈臺灣鐵道路線圖，感受戰爭時期長官參考路線圖下達指令的氛圍，兩人還嘗試拉開為了防止爆炸波及而裝設的厚重防爆門，不僅湘涵完全推不動，小兵更大喊：「這門太重了，勉強能推開，但是很吃力。」

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