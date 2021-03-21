運動局長李昱叡代表市長參加街舞大賽。(台中市政府提供)

兒童組排舞決賽表演。(台中市政府提供)

「2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽」自3月6日起一連兩週舉行初賽，並於21日於台中新光三越百貨廣場進行最終決賽。今年主題以「街舞榮耀爭霸、KPOP最高殿堂、網紅朝聖派對」三面向為號召，除邀請歷屆冠亞軍回歸，再創經典時刻外，也設置粉絲拍照展示區，邀請民眾打卡同歡，爆滿的觀眾將會場擠得水洩不通。

運動局表示，此次賽制包括街舞排舞大賽兒童組、高中組、成人組；KPOP舞蹈大賽兒童組、成人組；BBOY POWERMOVE、及風靡韓國的即播即跳等多元賽制，在網路引起高度討論，吸引熱愛街舞與KPOP舞蹈的舞林高手熱烈報名，今日將一決高下，角逐冠軍榮耀，比賽精采可期。

運動局長李昱叡說，盧市長上任以來，市府積極打造「酷運動、酷城市」，台中是酷城市、街舞是酷運動。

2024年法國巴黎奧運已正式納入Breaking (地板霹靂舞)項目，台中與時俱進，致力推動街舞運動，例如去年舉辦2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽、台中盃街舞大賽等賽事，獲得多方廣大迴響。台灣街舞實力不容小覷，希望透過比賽為台中點燃熱情，培養更多國際好手。

(中時 )