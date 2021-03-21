網友指出，在各種徵才職缺中，其中一句最像幹話的要求就是希望員工「抗壓性強」，認為列出這一條根本沒有意義。(摘自PTT)

現代人在求職、轉換跑道時，通常會透過人力銀行來搜尋符合心中期待的工作職缺。不過一位民眾發現，在人力網站上，許多企業徵才條件都會備註員工要「抗壓性強」，批根本是句幹話。然而網友卻紛紛指出，許多企業在開出職缺時，都會有這項要求的背後真相。

原PO在PTT上發文詢問網友們的求職經驗，他指出，在各種徵才職缺中，其中一句最像幹話的要求就是希望員工「抗壓性強」，原PO認為，企業多列出這一條根本沒有意義，畢竟求職者也不會在應徵時透露出自己的抗壓性很弱。於是他好奇表示，「特別列這一條其實是有什麼意義？」

貼文一出，網友紛紛表示，「沒加班費的意思」、「先聲明不是我壓榨你是你抗壓性弱」、「離職就代表你抗壓性差，而不是薪水太少」、「可接受輪調，可配合加班」、「能提早上班，中午不吃，晚上自願留下學習，薪水回饋公司感謝，這樣抗壓性就及格了吧」、「因為主管和老闆想壓你」。

網友指出，說穿了，這些企業就是想找奴性重的員工而已，並不是說現在人都沒有抗壓性，而是真正有抗壓性的員工，也都跑去高薪公司了。網反而認為，薪水才是決定員工有沒有抗壓性的關鍵。「給多少錢做多少事」、「多少薪水多少抗壓」、「錢的力量決定抗壓的強度」。

(中時新聞網)