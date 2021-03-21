這起意外驗證了「台灣最美風景是人」，新北市一名男子，騎車經過中和區景平路口時，發現地上散落許多張千元大鈔，男子緊急停車撿拾這些千鈔，還不小心與後方機車擦撞，其他人見狀紛紛加入幫忙撿錢的行列，結果一問之下，男子趕緊否認，表示這些千鈔也不是自己的。

路人幫忙撿錢（圖／翻攝自中視新聞）

本月17日晚上大約6點多，一名詹姓男子騎車經過中和區的景平路與景安路口，發現前方騎士從口袋掉出一大疊金錢，詹男趕緊剎車，打算幫忙騎士撿錢，還因為緊急煞車，被後方騎士擦撞，不過對方得知原因後，也馬上停下來幫忙撿拾金錢。

由於正逢下班時間，許多路人見狀紛紛加入，其中還有熊貓外送員也來幫忙，這些被風吹的四處散落的千鈔，算一算大約有29張，路人將這些撿到的錢，全數歸還給詹男，未料詹男趕緊解釋，這不是他的錢，是另一名騎士掉的，要送去派出所。

詹男將總金額2萬9千元送到派出所，經警方調閱監視器，終於找到失主，是一名44歲的楊姓男子，這些錢則是生活費，楊男表示自己沿路騎到中正路、與連城路口，才發現口袋金錢不翼而飛，對詹男還有幫忙的所有人，不斷表達感激。

(中時新聞網)