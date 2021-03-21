港星張兆輝和太太郭碧妍結婚24年依舊恩愛如昔，兩人育有一對寶貝兒女，其中16歲女兒張卓姿（Twiggy），現已是出落得亭亭玉立，日前她在社群分享出遊美照，吸引不少網友目光。

打扮休閒的張卓姿，看得出遺傳父母好基因，擁有一雙大長腿，皮膚白皙、笑容甜美的她，之前就被指像華裔小姐冠軍鍾嘉欣，現更被讚神韻像「最美港姐」李嘉欣，集結2女神優點於一身。

張兆輝女兒美照曝光。(圖／翻攝自東網)

而不少網友也好奇張卓姿這麼漂亮，有沒有考慮和其他星二代一樣進演藝圈，不過目前她只想先專注學業，不過對模特兒工作有興趣的她，未來若有拍廣告或雜誌寫真邀約，她很樂意挑戰一下。

張兆輝之前送一對兒女到英國留學，去年聖誕節張卓姿從英國回香港後，本來今年1月要回去，卻碰到英國再度爆發疫情，所以只好先繼續待在家哩，現計劃於4月回英國開學。

張兆輝是演藝圈出了名的愛家好男人，日前他慶結婚24周年，不僅把愛妻美照集合做成一段視頻，更甜蜜告白「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見，我不知道假如不曾與你相遇，我會不會相信緣份，感恩有你陪我老去，是我這輩子最大的幸運，謝謝你給我丈夫的身份，24週年快樂，我的張太太 。」

(中時新聞網)